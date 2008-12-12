В ОПЕК договорились о новом сокращении добычи нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) намерена значительно сократить квоты на добычу "черного золота" в ходе предстоящей 17 декабря встречи в алжирском городе Оран, заявил председатель нефтяного картеля, министр энергетики и шахт Алжира Шакиб Хелиль, передает РИА Новости.

"На встрече в Оране необходимо принять решение о более серьезном сокращении, чтобы уравновесить спрос и предложение", - сказал Хелиль в интервью алжирскому радио.

По его словам, последние контакты свидетельствуют, что страны-члены ОПЕК сходятся во мнении о необходимости резкого сокращения объемов добычи нефти.

"У ОПЕК просто нет другой возможности добиться стабилизации цен на нефть", - сказал Хелиль. Он также особо отметил, что Россия, не входящая в ОПЕК, также поддерживает такое решение.

Глава ОПЕК пояснил, что падение цен на нефть вызвано снижением мирового спроса на топливо в условиях финансового кризиса. Он добавил, что нефть могла подешеветь и до десяти долларов за баррель, если бы ОПЕК не принимала решений о сокращении добычи в сентябре и октябре текущего года.

С июля 2008 года цена нефти опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 50 долларов, что вынудило ОПЕК, на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", начать сокращение добычи сырья. 24 октября было принято решение сократить квоты на 1,5 миллиона баррелей в сутки.