Мировые цены на нефть выросли на 5 долл.

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 11 декабря 2008 г. на ведущих нефтяных биржах значительно повысились, передает РБК.

Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:

в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 47,39 (+4,99) долл./барр.; в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 47,98 (4,46) долл./барр.

Покупки нефтяных фьючерсов были обусловлены существенным ослаблением позиций доллара на мировом валютном рынке. С начала предыдущего дня доллар США сильно подешевел относительно ведущих мировых валют, а Dollar Index (spot), отражающий изменение курса американского доллара относительно корзины шести ведущих мировых валют, понизился более чем на 1,5%.

Росту цен на нефть также способствовали ожидания дополнительного сокращения добычи нефти странами ОПЕК. 17 декабря министры нефти ОПЕК проведут совещание в алжирском городе Оран. Прогнозируется, что на предстоящем совещании будет принято решение о снижении ограничительной квоты добычи нефти еще на 2 млн барр./день.

Кроме того, не исключено, что свою роль сыграло заявление президента России Дмитрия Медведева, который накануне сказал, что Россия может сократить добычу нефти для поддержания уровня цен на нее. Глава государства также не исключил вступления России в ОПЕК или в другие организации поставщиков углеводородов в случае их создания.

На азиатских торгах в пятницу нефтяные котировки снизились почти на 2 долл. за баррель после того, как Сенат США не смог преодолеть противоречия относительно предоставления 14 млрд. долл. помощи американскому автопрому, передает Рейтер.

К 8.00 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли в цене 2,54 долл. и опустились до 45,44 долл. за баррель.

Январские фьючерсы на индикативный сорт нефти Brent подешевели на 2,33 долл. до 45,06 долл. за баррель.

"Мы еще не коснулись дна с нефтяными котировками - тема снижения спроса все еще очень актуальна. Думаю, мы вернемся на уровень 40 долл. за баррель уже на следующей неделе", - сказал Джим Риттербуш, президент Ritterbusch & Associates.