Украинцам обещают снижение цен на топливо за счет увеличения его собственного производства

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Отмечается, что летом с Азербайджаном была заключена договоренность о прямых поставках черного золота, а перерабатывать его будут именно у нас.

Первая партия азербайджанской нефти пришла в Украину еще в декабре. Однако из-за украинских законов на завод она поедет по железной дороге в цистернах. Чтобы трубопроводы не портились - их заполняют нефтью. На маршруте от Одессы до Кременчуга была российская Юралс. Перерабатывать или заменять ее азербайджанской по закону нельзя, поэтому пришлось искать выход.

Нефть сейчас перевозят в цистернах поездами на другой участок нефтепровода вблизи Бродов. Это дорого, но быстро окупится, потому что возрастут доходы от транзита нефти по территории Украины. В свою очередь, отмечается, что Россия много лет блокировала поставки нефти на фактически единственный крупный украинский переработчик - Кременчугский НПЗ. А еще раньше помогла закрыть другие заводы.

В то же время, украинские предприятия производили даже меньше, чем могли, потому что не хватало украинской нефти.

"Импортеры нефтепродуктов захватили рынок и продолжают в нем доминировать. До 70% - это импортные нефтепродукты. Когда высокие цены на нефть – зарабатывают в основном добытчики. Когда цены на нефть падают – наоборот улучшается экономика перерабатывающей отрасли", - отметил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Сообщается, что переработка наполнит бюджет, ведь это налоги и рабочие места. Кроме того, не заставит себя ждать и эффект для автомобилистов. "Увеличение производства нефтепродуктов приведет к их относительному удешевлению. Это первое. Второе – уменьшение затрат на бензин", - заявил заместитель председателя правления ПАО "УКРТАТНАФТА" Виктор Бабиченко.

Также будет эффект для экологии из-за меньшего количества выбросов. И не последняя вещь – патриотизм, ведь немало бензина, что привозят в Украину, из российской нефти. То есть, агрессор на украинцах будет зарабатывать меньше.