Беларусь повысила тарифы на транзит российской нефти

С 1 февраля Беларусь повышает тарифы на транспортировку российской нефти через свою территорию.

Читайте такжеУкраина может начать поставки нефти в Беларусь для переработки – Зубко

Об этом говорится в постановлении Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 30 декабря 2016 года. Текст документа опубликован 5 января на национальном правовом интернет-портале, передает РБК.

Из документа следует, что транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава устанавливается на уровне 287,90 руб. за тонну без учета НДС (ранее 267,32 руб). Транспортировка тонны нефти по маршруту Унеча (Высокое) — Броды составит теперь 123,66 руб. (ранее 114,82 руб.)

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

В последний раз тарифы на транспортировку российской нефти по территории Беларуси повышались 1 февраля 2016 года.

В октябре 2016 года Беларусь приняла решение повысить тариф на транзит российской нефти в 1,5 раза. Документ должен был вступить в силу с 11 октября 2016 года. Однако 10 октября вице-премьер Беларуси Владимир Семашко сообщил, что страна отменила решение о повышении тарифов на транзит российской нефти в обмен на восстановление объемов поставок нефти из России белорусской стороне.