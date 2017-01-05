Гройсман: сэкономили 140 миллиардов благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетике

Украина сэкономила 140 млрд грн благодаря ликвидации коррупционных схем в энергетической сфере, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью одному из украинских изданий, передает пресс-служба Кабинета министров.

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«Давали компенсацию «Нафтогазу», компенсацию теплокоммунэнерго, и это выливалось в сотни миллиардов, которые шли в коррупционные кормушки… 140 миллиардов – это ужасно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что введение рыночной цены на газ с 1 мая 2016 года – это главный антикоррупционный шаг правительства.