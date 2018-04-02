Энергетику подключают к реформам

Прошедший 2016 год стал отправной точкой для украинской энергетики. Благодаря предпринятым реформам, введенным инфраструктурным объектам, энергетическая система в целом стала более устойчивой и более независимой от непредсказуемого и агрессивного соседа – России.

В первую очередь стоит отметить работу, которую провела в 2016 году госкомпания «Укрэнерго», являющаяся оператором объединенной энергосистемы Украины. Ею было завершено строительство высоковольтной линии, соединившей Хмельницкую АЭС с подстанцией «Киевская». Введение данной линии электропередачи в эксплуатацию, а также линии «Ривненская АЭС - подстанция «Киевская», которая заработала в конце 2015 года, позволяет обеспечить транзит генерируемой атомной энергетикой мощности из западного региона в дефицитный центральный.

«Эта линия повысит надежность нашей энергосистемы и позволит диверсифицировать снабжение Киевского региона. Также для Киева это даст дополнительную мощность более 1000 МВт, что является эквивалентом потребления полумиллионом домохозяйств. На сегодня Киев потребляет 1500 МВт, следовательно, линии от Хмельницкой АЭС и Ривненской АЭС на 50-60% увеличивают возможности для роста потребления столицы», - заявил исполняющий обязанности директора компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук на торжествах по случаю подключения к работе ЛЭП от Хмельницкой АЭС к подстанции «Киевская».

Проект строительства обеих электролиний, реализацию которого «Укрэнерго» начало еще в 2011 году, финансировался с привлечением кредитных ресурсов Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на сумму 300 млн евро.

В 2017 году «Укрэнерго» планирует завершить строительство и ввести в эксплуатацию линии электропередач от Запорожской АЭС к подстанции «Каховская», а также электролиний от подстанции «Каховская» к распределительным сетям, что увеличит надежность энергосетей в южном регионе Украины и значительно повысит объем годового отпуска электроэнергии с ЗАЭС. Общая стоимость проекта составляет 200 млн евро.

Между тем, на строительстве ЛЭП для атомщиков сюрпризы в прошлом году не закончились. Так, в марте 2016-го исполнительная служба арестовала счета и имущество Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом» - оператора атомных станций Украины, которые совместно производят более половины всей электроэнергии страны. Арест счетов инициировала малоизвестная компания, пытавшаяся через суды взыскать с «Энергоатома» 127,3 млн грн сомнительной задолженности, едва не сорвав плановые работы по ремонту блоков и приобретению ядерного топлива.

Ситуацию разрешить удалось лишь в середине лета. А уже в сентябре, выполнив все необходимые работы по модернизации и замене оборудования энергоблоков, «Энергоатом» смог получить от Госатомрегурлирвания разрешение на продление срока эксплуатации первого, а в октябре и второго энергоблоков Запорожской АЭС.

«Хотел бы отметить, что в условиях войны, не только на востоке Украины, но и информационной войны, которая, в том числе, направлена и на дискредитацию работ по продлению сроков эксплуатации энргоблоков украинских АЭС, регулятором было принято вполне взвешенное и правильное решение о работе первого энергоблока ЗАЭС сверх проектного срока. Совместная работа эксплуатирующей организации и Госатомрегулирования в конечном итоге была направлена на повышение энергетической независимости нашего государства», - сказал президент «Энергоатома» Юрий Недашковский после принятия положительного решения коллегией Госатомрегулирования о продлении срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до декабря 2025 года.

Недашковский неоднократно отмечал значительное экономическое преимущество продления сроков эксплуатации существующих энергоблоков АЭС по сравнению со строительством новых. По его словам, для продления сроков эксплуатации необходимо направить на модернизацию блока порядка 300 млн долл., тогда как строительство нового блока обходится в 6-7 млрд евро.

В 2016 году продолжилась работа компании по диверсификации поставок ядерного топлива на отечественные АЭС. Так, за 10 месяцев прошлого года Украина импортировала 34% ядерного топлива для украинских АЭС из Швеции и только 66% - из России, тогда как в 2015 году почти все топливо поставлялось из РФ.

На данный момент ядерное топливо производства американо-японской компании Westinghouse загружено на энергоблоке №5 Запорожской АЭС и энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС. В 2017 году «Энергоатом» планирует загрузить топливо Westinghouse на энергоблоки № 1, 3 и 4 Запорожской АЭС.

В планах компании в первом квартале 2017 года начать строительство Централизованного хранилища для отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ), куда будет поступать топливо с украинских АЭС.

Ежегодно из-за отсутствия собственного хранилища Украина тратит 200 млн долл. на оплату услуг российской компании «Росатом» по вывозу и переработке отработавшего топлива на территории РФ.

Контракт на строительство ЦХОЯТ между «Энергоатомом» и победителем соответствующего тендера компанией Holtec Internatinal был подписан еще в конце 2004 года, однако по ряду причин, в том числе из-за изменения политической конъюнктуры и экономического кризиса 2008 года, проект был фактически заморожен.

Как уголь толкал цены на электроэнергию

Успешным можно назвать 2016 год для тепловой генерации, 80% которой принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова.

Так, в апреле Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новую методику расчета оптовой цены электроэнергии, при которой граничная стоимость угля формируется на основе цены (индекс API 2) на биржевых торгах в Роттердаме (Нидерланды), плюс стоимость транспортировки угля на внутренний рынок (так называемая формула «Роттердам плюс доставка»).

Между тем, генерирующие компании, например, ДТЭК, в основном импортируют в небольших объемах уголь антрацитовой группы. Львиная доля антрацита завозится на украинские ТЭС из зоны АТО, в то время как уголь газовой группы полностью добывается на подконтрольной Украине территории. При этом стоимость угля, которая закладывается в тариф для ДТЭК и «Центрэнерго», рассчитывается по схеме «Роттердам+», что приводит к необоснованному росту тарифов на электроэнергию для потребителей.

Бывший член регулятора Андрей Герус отметил, что с весны 2015 года по ноябрь 2016 года средняя цена реализации электроэнергии, произведенной на ТЭС, выросла более чем в 2 раза - до 1,8 грн за кВт-ч.

По его мнению, такая цена на электроэнергию покрывает стоимость угля на уровне 2500 грн за тонну, тогда как цену реализации угольной продукции с государственных шахт устанавливает Минэнергоугля, и она составляет около 1300 грн за тонну.

«В первом полугодии 2016 года уголь с госшахт продавался по 1200 грн. Тепловая генерация имела тариф 1 грн., и это давало сбалансированность экономики (рентабельность по чистой прибыли около 15%). Во 2-м полугодии тарифы ТЭС выросли до 1,7-1,8 грн. (70% - 80%), для них «Роттердам +» заработал, чтобы покрывать импортную цену угля. Но для государственных шахт «Роттердам+» не заработал, их цена выросла только на 14%. Хотя должна была вырасти пропорционально тарифам ТЭС. И это дало бы госшахтам дополнительно более 1 млрд грн за сентябрь-декабрь», - пояснил эксперт.

Данные действия Кабмина и регулятора совершенно не поддаются логике, а тем временем Украина возобновила дотации для угольной отрасли - в госбюджете 2017 года на поддержку госшахт предусмотрено около 1 млрд грн.

«Зеленый» скандал

Народные депутаты под конец 2016 года преподнесли неприятный подарок инвесторам из Китая. В конце декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в закон «Об электроэнергетике» (относительно коэффициентов «зеленого» тарифа для электроэнергии, произведенной с использованием альтернативных источников энергии), которым предусматривается снижение «зеленого» тарифа в 1,8 раза для солнечных электростанций (СЭС), мощность которых превышает 10 МВт и построенных до 30 июня 2015 года включительно.

То есть, под действие этого закона попадают только крупные СЭС мощностью более 10 МВТ, которые принадлежат китайской госкомпании CNBM.

«Если мы поддерживаем этот законопроект, то в «зеленых» тарифах ничего не изменится в следующем году. Если мы этот законопроект не поддерживаем, то с 1 января 2017 года вдвое вырастет тариф для предприятий солнечной энергетики, которые в свое время построил Клюев», - сказала, представляя соответствующий законопроект, народный депутат Татьяна Черновол.

Она отметила, что сейчас для данных станций тариф составляет 23 евроцента за кВт-ч, а в случае непринятия данного законопроекта вырастет до 46 евроцентов за кВт-ч.

«Сейчас тариф, который вдвое превышает соответствующий средний тариф на станции в Европе, а если мы не проголосуем, то будет превышать в 5 раз. Поэтому речь идет о больших потерях, около 2 млрд грн дополнительных средств, для «Энергорынка», - сказала она.

В свою очередь представители китайской CNBM заявили, что данный закон избирательно меняет условия функционирования рынка ВИЭ для уже построенных солнечных электростанций, - является дискриминационным по отношению к китайским государственным инвестициям и грубым нарушением прав иностранных инвесторов, нарушает целый ряд международных договоров, стороной которых является Украина, в том числе принципы, установленные многочисленными двусторонними соглашениями о поощрении и взаимной защите инвестиций и Договором об Энергетической хартии.

«CNBM будет использовать все права и способы для защиты своих инвестиций, в том числе - подачу исков в международные суды», - заявил председатель правления компании Цзыньсон Чжан в интервью УНИАН.

Новый рынок и старый регулятор

Пожалуй, главным событием 2016 года на рынке электроэнергетики стало принятие Верховной Радой закона о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, который предусматривает создание независимого регулятора на энергетическом рынке Украины в соответствии с европейскими нормами.

«Сегодняшние решение является фундаментальным за последние 10 лет… Я прошу вас дать позитивный сигнал рынку и инвесторам, которые готовы прийти, например, на рынке электроэнергии и газа», - сказала замглавы профильного комитета Ольга Белькова, представляя данный законопроект.

Эксперты же отмечают, что принятие данного закона не гарантирует независимости регулятора от политического влияния.

Согласно документу, члены НКРЭКУ будут отбираться конкурсной комиссией, тогда как сейчас их назначает президент Украины.

При этом конкурсная комиссия будет формироваться следующим образом: два члена - от президента, два - от Верховной Рады (по одному от комитетов ТЭК и ЖКХ), один - от Кабмина (по представлению министра энергетики). В этом случае большинство в конкурсной комиссии будет именно у президента.

Еще одним знаковым событием прошедшего года стало принятие Верховной Радой в первом чтении законопроекта «О рынке электрической энергии», чем депутаты дали старт масштабной реформе. Завершиться она может не ранее чем через 3 года.

Реформа предполагает введение конкурентных отношений на рынке электрической энергии, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

Действующая модель энергорынка Украины была создана в ответ на хаос, который происходил в отрасли в конце 90-х – начале 2000-х. Она позволила стабилизировать ситуацию, а бартерные взаиморасчеты, веерные отключения электроэнергии и другие «прелести» становления рыночной экономики на обломках плановой остались в прошлом.

При этом с первых лет работы данной модели по принципу английского пула, но с украинским колоритом, стали очевидными ее главные проблемы. Несоответствие цены производства и розничных цен на электрическую энергию, постоянный дефицит инвестиций в отрасль, тотальный государственный контроль рынка.

Принятый депутатами законопроект предусматривает создание конкурентного рынка электроэнергии при следующих составляющих: рынок двусторонних договоров (прямых контрактов между производителем и покупателем электроэнергии), рынок «на сутки вперед», внутрисуточный рынок, балансирующий рынок, рынок вспомогательных услуг и розничный рынок, на котором электроэнергию покупают домохозяйства.

Кроме этого, на рынке появятся независимые трейдеры. Закон также предусматривает ответственность производителей по «зеленым» тарифам за небалансы, а также соответствует требованиям Третьего энергетического пакета ЕС по юридическому и организационному отделению деятельности по распределению и передаче электрической энергии от других видов деятельности, что является условием для введения конкуренции на рынке электроэнергии.

Законопроектом также предусматривается внедрение системы специальных обязанностей, а именно: покупка электроэнергии по «зеленому» тарифу, предоставление универсальных услуг, выполнение функций поставщика «последней надежды», уплата компенсационных платежей, предоставление вспомогательных услуг по установленной регулятором цене в предусмотренных случаях. Данные спецобязанности будут возлагаться Кабмином или НКРЭКУ на определенных участников рынка и носить временный характер.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен парламентом во втором чтении в феврале-марте 2017 года. В случае его принятия запускается подготовительный период сроком не менее 2 лет, на протяжении которого будут осуществлены подготовка инфраструктуры, внедрение и тестирование программного обеспечения для стабильного функционирования нового рынка.

Как сообщил специалист в области энергетики группы координации проектов Министерства энергетики и угольной промышленности Андрей Перевертаев, примерно к апрелю 2019 года рынок откроется для промышленных потребителей. А в июле 2020 года - для всех, включая бытовых потребителей. При этом в самом тексте законопроекта пока не указана конечная дата переходного периода.

В течение данного периода производители электроэнергии на АЭС («Энергоатом») и на ГЭС («Укргидроэнерго») будут обязаны продавать часть электроэнергии гарантированному покупателю по регулируемому тарифу. «Энергоатом» - до 75% от рабочей мощности, а «Укргидроэнерго» — до 40% от среднегодовой выработки. Данная норма призвана компенсировать для населения высокую стоимость электроэнергии, производимой по «зеленому» тарифу и тепловой генерацией на начальном этапе становления конкурентного рынка.

Стоит отметить, что на начало декабря 2016 года цена электроэнергии, производимой на ТЕС, более чем в 3 раза превышает цену электроэнергии, производимой на АЕС.

Разбавить же монопольное положение крупных компаний – производителей электроэнергии на украинском рынке планируется интеграцией отечественной энергосистемы в европейскую ENTSO-E (европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии), отечественным производителям придется конкурировать ценой с производителями из ЕС.

Пока конкретной даты никто не называет, но в идеале синхронизация энергосистем должна произойти одновременно с полным запуском свободного рынка электроэнергии в Украине, или с небольшим запозданием. В противном случае не совсем понятно - о какой конкуренции идет речь?

Все еще не рыночные тарифы

В марте 2017 года ожидается последний этап повышения тарифов на электроэнергию для населения - до 90 коп./кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч в месяц, в зависимости от объема потребления.

В 2016 году после двух этапов повышения «свет» подорожал в 1,6 раза.

Главная цель поэтапного повышения - устранение перекрестного субсидирования, при котором искусственно поддерживаются низкие цены на электроэнергию для населения за счет высоких ставок тарифов для промышленных потребителей.

По данным НКРЭКУ, объем перекрестного субсидирования в 2016 году составил колоссальные 1,78 млрд долл.

Но очевидным является то, что после завершения данного этапа повышения тарифов начнется новый, так как цели, поставленные на 2017 год, скорее всего, не будут достигнуты.

Без ликвидации перекрестного субсидирования, без рыночных цен на электроэнергию для всех потребителей свободный рынок электроэнергии не заработает, а значит, такие не совсем прозрачные явления, как формула «Роттердам плюс», никуда не исчезнут.

Эксперты отмечают, что на первом этапе становления свободного рынка существует риск, что цены на электроэнергию для населения значительно вырастут, однако в долгосрочной перспективе, за счет конкуренции и повышения эффективности работы энергокомпаний, тарифы на электроэнергию будут снижаться.

В результате данной реформы потребитель получит качественную услугу по рыночной цене, а государство - конкурентоспособную отрасль. Правда, новый рынок электроэнергии, скорее всего, полностью заработает уже после очередных президентских выборов.

Игорь Орел (УНИАН)