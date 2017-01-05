Глава "Нафтогаза" рассказал, как Украине сохранить статус транзитной страны

Привлечение европейской компании к управлению газотранспортной системой (ГТС) Украины позволит нашей стране сохранить статус транзитного государства.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

"Конечной целью этого процесса (создание отдельного оператора ГТС - УНИАН) является привлечение европейской компании. Это необходимо для того, чтобы европейцы понимали, что Украина является партнером, чтобы у них тут был свой интерес. Мы фактически хотим поделиться частью своего бизнеса, чтобы они помогли нам гарантировать, что после 2019 года транзит через территорию Украины останется", - сказал он.

Глава «Нафтогаза» отметил, что Россия сможет полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины в случае реализации проектов строительства двух ниток "Турецкого потока" и "Северного потока-2".

По словам Коболева, на данный момент интерес к управлению украинской ГТС проявили только три компании, которые ведут соответствующие переговоры.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября Кабмин в рамках реформирования государственного энергохолдинга «Нафтогаз Украины» принял решение о создании новой компании - оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины».

В 2015 году правительство инициировало реформу «Нафтогаза» с целью выполнения требований Третьего энергетического пакета Европейского энергосообщества, предполагающего разграничение функций добычи, транспортировки и поставок топлива конечным потребителям. Тогда же - в 2015 году - Кабмин инициировал передачу «Нафтогаза» из управления Минэнергоугля в управление Министерства экономического развития и торговли. Весной текущего года было завершено формирование наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Разделение «Нафтогаза» - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития представляли разные модели функционирования компании.

22 сентября 2016 года Кабмин принял постановление, которым вывел госхолдинг «Нафтогаз Украины» из подчинения Минэкономразвития и переподчинил себе с тем, чтобы в дальнейшем коллегиально осуществлять управление компанией. Кроме того, Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Согласно транзитному контракту от 2009 года между “Нафтогазом Украины” и «Газпромом», российская компания обязана ежегодно, в течение 10 лет, прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. «Газпром» ни разу не выполнил данное условие.