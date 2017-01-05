"Нафтогаз" планирует перечислить 60 миллиардов налогов в госбюджет

Национальный энергохолдинг "Нафтогаз Украины" планирует по итогам 2016 года перечислить 60 миллиардов гривень налогов в госбюджет.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава компании Андрей Коболев.

"Наш стратегический план в том, чтобы "Нафтогаз" больше никогда не получал поддержку из бюджета, а наоборот - платил в бюджет те суммы налогов, которые должна платить большая нефтегазовая компания. В этом году (в 2016 году – УНИАН) – это 60 миллиардов гривень", - сказал Коболев.

Он сообщил, что и после выделения в отдельную структуру газотранспортного бизнеса, который обеспечивает львиную долю доходов холдинга, "Нафтогаз" останется прибыльной компанией.

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"За счет того, что все цены с апреля 2017 года должны стать нерегулируемыми, то есть, "Нафтогаз" должен будет работать в полностью открытом рынке, мы ожидаем, что сможем зарабатывать прибыль, которая, возможно, не будет такой большой, как прибыль от транзита газа, но все равно он будет прибыльным бизнесом", - отметил Коболев.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" рассчитывает получить по итогам 2016 года 21 миллиард гривень чистой прибыли.

По итогам 2015 года "Нафтогаз" получил 25 миллиардов гривень чистого убытка, тогда как в 2014 году чистый убыток компании составил 89,9 миллиарда гривень.

Валовая прибыль "Нафтогаза" по итогам 2015 года составила 12,5 миллиарда гривень против 11 миллиардов гривень убытка в 2014 году. Компания завершила 2015 год с чистым доходом 112,76 миллиарда гривень, что на 51% больше показателя 2014 года.