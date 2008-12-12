Во Львове отключили от тепла и горячей воды жилмассив

11 декабря «Львовгаз» по приказу ДК «Газ Украины» без предупреждения отключил газоснабжение ТЭЦ-1 во Львове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, вследствие этого без тепла и горячей воды остались жители 924 многоэтажных домов наиболее густонаселенного жилого микрорайона Львова – Сыхивского массива и района улицы Научной. Без тепла и горячей воды также остались 42 средние школы, 26 детских садов, 6 городских поликлиник и 5 больниц.

Городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ о чрезвычайной ситуации – отключении без предупреждения жилых домов, медицинских учреждений и детских заведений - сообщил руководству государства, прокуратуре и Службе безопасности Украины.

Как заявил журналистам А.САДОВЫЙ, «это чрезвычайно безответственное и незаконное отключение. Есть четкая норма законодательства Украины, которая запрещает отключение газа теплопоставляющим организациям в зимний период. К сожалению, газовики вообще не учитывают тот факт, что жители Львова получили квитанции за тепло в ноябре лишь в начале декабря. Следовательно, первые средства от жителей мы начнем получать лишь в середине декабря. Невзирая на это, город нашел возможность оплатить лишь в декабре этого года 6,2 миллиона гривень. В результате действий ДК «Газ Украины» под угрозой оказалась вся система теплоснабжения Львова».

По сообщению пресс-службы горсовета, уже вчера около 19.00 теплоснабжение микрорайона «Сыхив» и других районов города было возобновлено в обычном режиме, однако подачу горячей воды частично возобновили сегодня утром.

«На данное время во Львовский городской совет пока еще не поступала информация о чрезвычайных случаях, связанных с отсутствием тепла и горячей воды в больницах, дошкольных заведениях и школах», говорится в сообщении.