Долг Украины за газ к 1 января достигнет 3 млрд. долл. – Бойко

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Юрий Бойко прогнозирует, что задолженность Украины за газ на 1 января 2009 года будет составлять 3 млрд. долл.

Об этом он заявил, выступая на IV ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудования» сегодня в Киеве.

«Задолженность на 1 января 2009 года будет 3 млрд. долл.», – сказал он.

При этом Ю.Бойко отметил, что в связи с падением цен на нефть со второго квартала 2009 года в Европе цены на газ снизятся примерно в два раза, и Украина способна договариваться с "Газпромом" о сохранении цены, действовавшей в 2008 году, на следующий год.

Кроме того, Ю.БОЙКО отметил, что на внутреннем рынке необходимо переходить на рыночные цены на газ с повсеместным введением адресного субсидирования для незащищенных слоев населения.

По его мнению, переход на рыночные цены на газ на внутреннем рынке «позволит частному инвестору прийти и инвестировать в добычу».

Как сообщал УНИАН, 25 ноября с. г. НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

По состоянию на 2 декабря 2008 года НАК «Нафтогаз Украины» погасил 268,7 млн. долл. задолженности за газ перед компанией RosUkrEnergo AG (Швейцария).

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ не исключил возможности использования судебных процедур для взыскания долгов с украинских компаний, покупающих российский газ.

После погашения долга стороны продолжат переговоры о реализации положений межправительственного меморандума о сотрудничестве в газовой сфере от 2 октября 2008 года.

Долг накоплен по контракту на поставку газа между "Нафтогазом" и компанией RosUkrEnergo, который был заключен 14 марта 2008 года. В настоящее время RosUkrEnergo продает газ "Нафтогазу" по 179,5 долл. за тыс. куб. м. в Украину поставляется среднеазиатский газ.