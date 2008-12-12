Президент собирает экстренное совещание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО собирает экстренное совещание по поводу отключения теплоснабжения и большой задолженности по выплате зарплаты.

Как сообщает пресс-служба Президента, по словам заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО, «объективные цифры говорят о том, что задолженность по заработной плате в бюджетной сфере продолжает расти, невзирая на утверждения правительства об утихании кризиса в украинской экономике».

Р.БЕССМЕРТНЫЙ напомнил, что Президент Украины уже выражал обеспокоенность по поводу накопления задолженности по зарплате. В соответствующем письме, направленном в Кабинет министров еще в ноябре, Президент констатировал, что правительство выпустило из-под контроля один из наиболее социально важных вопросов и не принимает действенных мер для его решения.

По словам Р.БЕССМЕРТНОГО, держа эту ситуацию на контроле, глава государства поручил местным государственным администрациям предоставить данные о состоянии выплаты заработной платы в каждом регионе Украины.

В соответствии с этими данными, на 1 января текущая задолженность будет составлять 461,2 миллиона гривень, просроченная задолженность – 48,38 миллиона гривень.

На начало года наибольшие суммы задолженностей перед работниками бюджетной сферы возникнут в Днепропетровской области – 87 миллионов, Винницкой – 62,3 миллиона, Черниговской – 64,7 миллиона, Донецкой – 36,3 миллиона гривень. При этом наиболее от несвоевременной выплаты зарплаты пострадали работники заведений образования и здравоохранения.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что, реагируя на эту ситуацию, В.ЮЩЕНКО в экстренном порядке назначил совещание с председателями местных госадминистраций, предметом которого станет поиск путей преодоления таких задолженностей бюджета перед людьми, работа которых имеет социально значимый характер.

Во время совещания также будут обсуждены проблемы массового отключения теплоснабжения. Предупреждения об этом поступают из разных регионов Украины, в том числе и из Киева.

«Таким образом, весь рабочий график главы государства на 16 декабря будет посвящен общей с представителями местной власти и экспертами наработке решений, которые должны минимизировать проявления экономического кризиса, непосредственно касающихся каждого человека. Было бы хорошо, если бы премьер-министр перед тем, как заявлять, что экономический кризис излечен, посмотрела на данные статистики и в глаза людям, которые не получили своей зарплаты», – сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.