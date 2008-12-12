«Киевэнерго» не возобновит горячее водоснабжение

АК «Киевэнерго» не сможет возобновить горячее водоснабжение до тех пор, пока Киевская городская государственная администрация не перечислит компании задолженность по компенсации разницы в тарифах и не улучшит платежную дисциплину бюджетных и коммунальных организаций.

Об этом УНИАН заявил председатель правления «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, компания технически готова снабжать город горячей водой, однако ввиду снижения ДК «Газ Украины» давления в распределительных газопроводах, питающих ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, принято решение направлять газовый ресурс исключительно на отопление.

Он сообщил, что в настоящее время между энергокомпанией и владельцем ресурса газа ведутся переговоры, на которых ДК «Газ Украины» выдвинул условие полного погашения задолженности за газ, потребленный в текущем отопительном периоде, и обеспечения 100% оплаты за газ, который будет потреблен в декабре.

«ДК «Газ Украины» требует погасить 380 млн. грн. долга и уплатить 100 млн. грн по прогнозному потреблению газа в декабре. Это астрономическая сумма для компании, и без города (КГГА – УНИАН) мы не сможем изменить ситуацию», – сказал Э.СОКОЛОВСКИЙ, уточнив при этом, что, по расчетам компании, КГГА должна перечислить «Киевэнерго» 380 млн. грн. на компенсацию разницы в тарифах.

Как сообщал УНИАН, вчера АК «Киевэнерго» вынуждена была принять меры по временному прекращению горячего водоснабжения в административные здания, жилые дома зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

К таким шагам привело ограничение газоснабжения АК "Киевэнерго" по причинам отсутствия денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы экономически обоснованных расходов на производство и тарифом на тепловую энергию.

По состоянию на 11 декабря температура теплоносителя от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 составляет 41°С вместо необходимых по графику 74°С. Невыполнение температурного графика теплоносителя негативно повлияло на качество услуг по горячему водоснабжению и централизованному отоплению. АК "Киевэнерго" в установленном законодательством порядке выполнит перерасчет всем категориям потребителей с учетом сниженной температуры горячей воды.

Руководство "Киевэнерго" неоднократно предупреждало Киевскую городскую государственную администрацию о таких последствиях, как вынужденное прекращение тепло- и водоснабжения потребителям в случае отсутствия лимитов природного газа для компании

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Убыток "Киевэнерго" по итогам 9 месяцев 2008 года составил 278 млн. грн., при этом за такой же период прошлого года этот показатель был 25 млн. грн.

По итогам 9 месяцев 2008 года чистый доход (выручка) от реализации продукции "Киевэнерго" составил 4 млрд. 73 млн. грн.