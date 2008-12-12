Сейчас все благоприятствует созданию стабрезерва нефти – Бойко

Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Юрий БОЙКО считает, что сейчас сложились благоприятные условия для формирования правительством стабилизационного резерва нефти и нефтепродуктов.

Об этом он заявил, выступая на IV ежегодной конференции «Рынок нефтепродуктов Украины: тенденции развития, технологии, оборудования» сегодня в Киеве.

«Государство должно брать кредит около 200-300 млн. долл., закупать нефть на падающем рынке и перерабатывать ее на Кременчугском НПЗ для формирования стабилизационного резерва», – сказал он.

При этом, комментируя конфликт между акционерами на «Укртатнафте», Ю.БОЙКО высказал предположение, что с татарстанскими акционерами уже не удастся договориться. «Прошла точка невозврата… С татарстанскими акционерами, наверное, не удастся договориться», – сказал он.

Напомним, 21 августа т.г. СНБО заявил, что правительство за три года ничего не сделало для создания в Украине стратегического резерва нефти и нефтепродуктов. По словам первого заместителя секретаря СНБО Степана ГАВРИША, решением СНБО от 27 июля 2005 года Кабинету Министров Украины было поручено разработать и утвердить программу создания стратегического резерва нефти и нефтепродуктов. «Задание полностью не выполнено», – добавил он.

Вместе с тем, 20 ноября т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила о необходимости формирования в Украине резерва нефтепродуктов в условиях снижения мировых цен.

“Я думаю, что сегодня, когда цена на нефть является благоприятной для того, чтобы делать закупки, я прошу и Минтопэнерго, и областные власти сегодня обеспечить резерв дизтоплива и необходимый резерв бензина для того, чтобы мы имели возможность войти в новый цикл сельскохозяйственных работ с той ценой на нефтепродукты, которую мы можем иметь – самой низкой”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.