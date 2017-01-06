США и Куба впервые за последние 50 лет заключили торговый договор

США и Куба в первый раз за последние 50 лет заключили договор на поставку экспортного груза, передает Reuters.

Куба подписала контракт на поставку древесного угля.

Читайте такжеТрамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. За это время страны восстановили дипломатические отношения, и главное - Гавану посетил президент США Барак Обама. США ослабили ряд санкций против Кубы, но действующее уже более 50 лет торговое эмбарго пока остается в силе. Как заявили в сентябре 2016 года в Минфине США, его продлили еще на год.