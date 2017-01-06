США и Куба впервые за последние 50 лет заключили торговый договор
11:00, 06 января 2017Энергетика
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Речь идет о поставках древесного угля.
REUTERS
США и Куба в первый раз за последние 50 лет заключили договор на поставку экспортного груза, передает Reuters.
Куба подписала контракт на поставку древесного угля.
Читайте такжеТрамп подтвердил вероятность отмены соглашения с Кубой США и Куба в конце 2014 года объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. За это время страны восстановили дипломатические отношения, и главное - Гавану посетил президент США Барак Обама. США ослабили ряд санкций против Кубы, но действующее уже более 50 лет торговое эмбарго пока остается в силе. Как заявили в сентябре 2016 года в Минфине США, его продлили еще на год.
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