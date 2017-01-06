Украина сократила валютные расходы на импорт угля на 10%

Украина в 2016 году сократила валютные расходы на импорт каменного угля и антрацит на 10% по сравнению с 2015 годом – до 1,467 миллиарда долларов с 1,632 миллиарда долларов, сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, крупнейшими поставщиками угля для Украины в прошлом году являлись Россия, США и Канада.

Импорт угля из России в денежном выражении составил 906,3 миллиона долларов (61,78% от расходов на импорт твердого топлива), из США – 212 миллионов долларов (14,46%), из Канады – 94,4 миллиона долларов (6,43%). На другие страны пришлось 254,3 миллиона долларов.

Экспорт каменного угля и антрацита в 2016 году составил 44,762 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала испытывать острый дефицит энергетического угля с лета 2014 года, когда вследствие военных действий на востоке страны полностью потеряла контроль над частью Донбасса, где расположено большинство шахт. После этого страна начала импортировать уголь.

В 2015 году Украина импортировала каменный уголь и антрацит на общую сумму 1,632 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками угля для Украины были Россия, США и Казахстан.