Украина из-за холодов вдвое увеличила суточный отбор газа из хранилищ

Украина из-за ухудшения погодных условий вдвое увеличила суточный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) по сравнению с 1 января – до 100 млн куб м, сообщил пресс-секретарь госкомпании-оператора ГТС «Укртрансгаз» Максим Белявский в соцсети Facebook.

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«Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим 100 млн кубометров газа - 83% от текущих мощностей ПХГ, что является достаточным для покрытия потребностей украинских потребителей», - написал Белявский.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа с 24 декабря по 1 января сократились на 2,8%, или на 342 млн кубометров, - до 11,949 млрд кубометров. Суточный отбор газа на 1 января составил 43,3 млн куб. м газа.

В сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составить не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.