Энергосистема Украины готова к работе в условиях низких температур – Минэнергоугля

Энергетическая система Украины готова к работе в условиях низкого температурного режима, сообщает пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

"Все компании энергетической отрасли готовы к работе в условиях низких температур", – говорится в сообщении.

Согласно сообщению, украинские энергокомпании полностью укомплектовали штат аварийно-восстановительных бригад на случай чрезвычайных ситуаций и необходимости оперативного устранения возможных неполадок.

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Также энергокомпании провели проверку состояния и работоспособности резервных источников питания и наладили взаимодействие с подразделениями Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря прошлого года глава Минэнергоугля Игорь Насалик сообщил, что украинская энергосистема полностью обеспечена ресурсами и готова к любым температурным режимам.