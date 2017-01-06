Нефть Brent торгуется выше $57 за баррель

Согласно данным Межконтинентальной биржи, стоимость нефти Brent превысила 57 долларов за баррель, сообщает Прайм.

"По состоянию на 11:42 стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,2% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составила 57,02 долларов за баррель", - говорится в сообщении.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть WTI выросла на 0,2% – до 53,86 долларов за баррель.

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Также сообщается, что объем нефти, добываемый Саудовской Аравией после подписания соглашения ОПЕК, сократился не менее чем на 486 тысяч баррелей в сутки.

Отмечается, что Саудовская Аравия "полностью выполнила договоренности по снижению добычи, если не больше". Суточный уровень добычи в стране находится на уровне 10,06 миллионов баррелей.

30 ноября страны - члены ОПЕК договорились сократить добычу нефти на 1,2 миллионов баррелей в сутки - до 32,5 миллионов баррелей. При этом Саудовская Аравия должна была уменьшить нефтедобычу на 486 тысяч баррелей в сутки.