Непогода в Украине: в пяти областях обесточено 35 населенных пунктов

В пяти областях Украины из-за непогоды обесточено 35 населенных пунктов.

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Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание населенных пунктов в Одесской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Волынской областях.

В частности, в Одесской без электроснабжения остаются 24 н.п., в Херсонской – 7 н.п., в Николаевской – 2 н.п., в Днепропетровской и Волынской – по 1 н.п.