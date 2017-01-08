Ждем любимую песню: "Нафтогаз" на фоне морозов готовится к провокациям от "Газпрома"

Государственный энергохолдинг «Нафтогаз Украины» из-за сильных морозов в России заявляет о вероятности провокаций со стороны "Газпрома" и необоснованных обвинений Украины в невозможности обеспечить транзит.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

«Вполне вероятна ситуация, когда Газпрому не хватит ресурсов и на обогрев своих, и на экспорт в ЕС. Тогда крайними постараются сделать нас. Наше дело – публичность», - говорится в сообщении.

«Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет», - отмечают в «Нафтогазе».

Как сообщал УНИАН, транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м.