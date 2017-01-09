Нефть дешевеет на данных о росте числа буровых установок в США

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

Так, по состоянию на 7:38 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,46% - до 56,84 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,52% - до 53,70 доллара за баррель.

По состоянию на 10:45 по киевскому времени Brent торгуется на уровне 56,89 доллара за баррель, а WTI - 53,73 доллара за баррель.

По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 6 января рабочей недели число буровых установок в США выросло на 7 штук, или на 1,06%, до 665 единиц. В годовом выражении показатель увеличился на 1 штуку, или на 0,15%. Количество нефтяных буровых установок выросло на 4 единицы, или на 0,76%, до 529 штук. Число газодобывающих установок увеличилось на 3 единицы, или на 2,27%, и составило 135 штук.

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Сдерживает удешевление "черного золота" договоренность стран, входящих и не входящих в ОПЕК о сокращении добычи нефти. ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

"Мы увидим эффективность плана по сокращению добычи не раньше середины февраля, и большая часть инвесторов занимают выжидательную позицию", - цитирует газета The Wall Street Journal аналитика брокерской фирмы CLSA Нельсона Ванга (Nelson Wang).

Как сообщал УНИАН, 3 января 2017 года цена на нефть Brent поднялась выше 58 долларов за баррель впервые с лета 2015 года.

Однако уже 4 января Brent в считанные часы подешевел более чем на 3 доллара (5,1%) до 55,3 долларов за баррель на фоне роста экспорта из Ирака.

К концу недели цены на нефть все же смогли подняться до 57 долларов за баррель.