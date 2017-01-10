Нефть дорожает в ожидании восстановления баланса на рынке

Нефть дорожает во вторник на ожиданиях восстановления баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" в результате оговоренного сокращения добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:17 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% - до 55,05 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19% - до 52,06 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

"Скоординированные сокращения поддержат восстановление баланса на рынке, в результате чего уменьшаться мировые уровни запасов (нефти - ред.)", - приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков BMI Research.

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ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей.

Как сообщали ранее СМИ, Саудовская Аравия снизила добычу нефти в январе на 486 тысяч баррелей в день - до 10 миллионов, Кувейт – примерно до 2,7 миллиона баррелей в день. Согласно договоренностям, Кувейт согласился снизить добычу нефти на 131 тысячу баррелей в день начиная с 1 января.