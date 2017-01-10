В украинских хранилищах осталось почти 11,5 миллиарда кубов газа

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 1 по 8 января сократились на 4%, или на 489 миллионов кубометров, - до 11,46 миллиарда кубометров с 11,949 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

По данным компании, 8 января из хранилищ было отобрано 86,3 миллиона кубометров газа.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 миллиардов кубометров. При этом, по оценкам НАК "Нафтогаз Украины", запас газа в 14,5 миллиарда кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.