Украина в 2016 году увеличила импорт нефти более чем в 2 раза

Украина за 2016 год импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 173,8 миллиона долларов, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Основные поставки нефти (96,8%) были осуществлены из Казахстана - на сумму 168 миллионов долларов, остальные объемы (3,2%) пришлись на Румынию – 5,4 миллиона долларов.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году по сравнению с 2014 годом, по данным Фискальной службы, сократила импорт нефти в денежном выражении на 39,2% - до 89 миллионов долларов.

В течение января-ноября 2016 года импорт сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении составил почти 150 миллионов долларов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2015 года.