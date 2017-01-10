Иран почти достиг досанкционного уровня нефтедобычи

15:39, 10 января 2017
Энергетика
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Иран ежедневно добывает 3,9 миллиона баррелей нефти против немногим более 4 миллионов баррелей в сутки до введения санкций.

REUTERS

Уровень добычи нефти Ирана в настоящее время составляет 3,9 миллиона баррелей в сутки и приближается к целевым 4 миллионам баррелей в день, заявил заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голямреза Манучехри (Gholamreza Manouchehri), сообщает Прайм.

"Страна в настоящее время производит ежедневно 3,9 миллиона баррелей нефти", - приводит его слова иранское агентство IRNA.

Иран до введения против страны международных санкций добывал нефть в объеме немногим более 4 миллионов баррелей в сутки. Иран после снятия ограничений в январе 2016 года стремится увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций.

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Как заявлял в конце декабря министр связи Ирана Махмуд Ваэзи, Ирану потребуется 2-3 месяца, чтобы выйти на досанкционный уровень добычи нефти.

Манучехри также сообщил, что Иран подписал соглашения с пятью международными компаниями по развитию нефтяного месторождения Азадеган. По данным агентства, компании из КНР, названия которых не упоминаются, занимаются разработкой первых фаз двух иранских нефтяных месторождений.

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Теги: #Иран#нефть