Кабмин продлил на год срок использования китайского кредита для "Нафтогаза" на $3,7 миллиарда
Кабинет министров Украины поддержал продление срока доступности кредита Государственного банка развития Китая для Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» на сумму 3,656 млрд долл. до 25 декабря 2017 года.
Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина распоряжении от 28 декабря 2016 года.
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«Поддержать предложение Министерства экономического развития и торговли и НАК "Нафтогаз Украины" о внесении изменений в Генеральное кредитное соглашение на сумму 3,656 млрд. долл. США от 25 декабря 2012 года между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китайской Народной Республики о продлении срока доступности кредита для выборки до 25 декабря 2017 года», - отмечается в документе.
Также сообщается, что Кабмин уполномочил министра финансов подписывать документы, связанные с подтверждением предоставленных в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств «Нафтогаза» по данному кредитному соглашению.
Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года «Нафтогаз» договорился о привлечении у Государственного банка развития Китая (China Development Bank Corporation) кредита на сумму 3,6 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.
В конце 2015 года «Нафтогаз» заявлял, что боится потерять кредит Банка развития Китая, около 40% которого компания хочет направить на широкомасштабную замену котлов населению для сокращения потребления газа, из-за медленного согласования проектов финансирования в Украине.
Также в 2015 году «Нафтогаз» подал в Минэкономразвития четыре инвестиционных предложения в рамках данной кредитной линии. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству ТЭС в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа компании «Укргазвыдобування». В июне 2016 года госхолдинг обратился к китайским партнерам с просьбой продлить срок доступности кредитных средств.
В конце августа 2016 года Банк развития Китая продлил срок доступности этого кредита для выборки средств «Нафтогазом» до 25 декабря 2017 года.