Кабмин продлил на год срок использования китайского кредита для "Нафтогаза" на $3,7 миллиарда

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина распоряжении от 28 декабря 2016 года.

Читайте также"Нафтогаз" получил $500 миллионов кредита под гарантию Всемирного банка

«Поддержать предложение Министерства экономического развития и торговли и НАК "Нафтогаз Украины" о внесении изменений в Генеральное кредитное соглашение на сумму 3,656 млрд. долл. США от 25 декабря 2012 года между НАК "Нафтогаз Украины" и Государственным банком развития Китайской Народной Республики о продлении срока доступности кредита для выборки до 25 декабря 2017 года», - отмечается в документе.

Также сообщается, что Кабмин уполномочил министра финансов подписывать документы, связанные с подтверждением предоставленных в 2012 году государственных гарантий для обеспечения выполнения обязательств «Нафтогаза» по данному кредитному соглашению.

Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года «Нафтогаз» договорился о привлечении у Государственного банка развития Китая (China Development Bank Corporation) кредита на сумму 3,6 млрд долл. на 19 лет для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

В конце 2015 года «Нафтогаз» заявлял, что боится потерять кредит Банка развития Китая, около 40% которого компания хочет направить на широкомасштабную замену котлов населению для сокращения потребления газа, из-за медленного согласования проектов финансирования в Украине.

Также в 2015 году «Нафтогаз» подал в Минэкономразвития четыре инвестиционных предложения в рамках данной кредитной линии. В частности, это проект модернизации систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, два проекта по строительству ТЭС в Киеве и Львовской области, а также закупка бурового и вспомогательного оборудования для увеличения добычи газа компании «Укргазвыдобування». В июне 2016 года госхолдинг обратился к китайским партнерам с просьбой продлить срок доступности кредитных средств.

В конце августа 2016 года Банк развития Китая продлил срок доступности этого кредита для выборки средств «Нафтогазом» до 25 декабря 2017 года.