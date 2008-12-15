”Газпром” предложил Украине компромисс

"Газпром" выступил с компромиссным предложением по урегулированию "газовой" задолженности Украины.

Об этом сообщил на пресс-конференции в Париже 12 декабря вице-президент российской компании Александр МЕДВЕДЕВ, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы надеемся, что решение проблемы будет найдено, - сказал он. - В настоящее время мы делаем нашим украинским коллегам новые предложение по ее урегулированию".

В то же время детали предложенного компромисса он не уточнил.

Как сообщалось, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный на Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.