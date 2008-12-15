«Газпром» получил лицензию на геологоразведку в Алжире

«Газпром» в субботу получил лицензию на геологоразведку в Алжире, заявил министр энергетики этой африканской страны Шакиб Хелиль, передает Reuters.

Он добавил, что такие же лицензии получили итальянская Eni, немецкий концерн Rhurgaz, который является дочерним предприятием E.ON. Еще одиннадцать нефтегазоносных провинций не привлекли внимания зарубежных инвесторов в Алжир, сообщает k2kapital.

По словам Хелиля, в 2010 году состоится очередной раунд тендеров на получение лицензий на освоение оставшихся «неохваченными» провинций. «Через год мы объявим следующий тендер после проведения оценки», - сказал он.

Основными зарубежными компаниями, ведущими разведку месторождений углеводородов в Алжире, являются British Petroleum, Amerada Hess, Statoil, Anadarko Petroleum Corp., Repsol и Total.