Цена российской нефти за год упала почти на 20%

Средняя цена российской нефти марки Urals за 2016 год снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 18,2% и составила $41,9 за баррель.

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Об этом сообщает российский Минфин.

В 2015 году цена Urals в среднем находилась на уровне $51,23 за баррель, что почти в два раза меньше показателя 2014 года, когда нефть стоила $97,6.

Средняя цена барреля Urals в декабре прошлого года равнялась $52,08, что в 1,4 раза выше цены декабря 2015 года ($36,42).

Бюджет России на 2017–2019 годы сверстан исходя из цен на нефть $40 за баррель нефти Urals.