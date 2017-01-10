Цена российской нефти за год упала почти на 20%
17:40, 10 января 2017Энергетика
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Средняя цена барреля Urals в декабре прошлого года равнялась $52,08.
Иллюстрация REUTERS
Средняя цена российской нефти марки Urals за 2016 год снизилась по сравнению с аналогичным показателем 2015 года на 18,2% и составила $41,9 за баррель.
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Об этом сообщает российский Минфин.
В 2015 году цена Urals в среднем находилась на уровне $51,23 за баррель, что почти в два раза меньше показателя 2014 года, когда нефть стоила $97,6.
Средняя цена барреля Urals в декабре прошлого года равнялась $52,08, что в 1,4 раза выше цены декабря 2015 года ($36,42).
Бюджет России на 2017–2019 годы сверстан исходя из цен на нефть $40 за баррель нефти Urals.
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