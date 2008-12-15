Нефть дорожает в понедельник на ожиданиях того, что ОПЕК на саммите в Алжире, который состоится 17 декабря, значительно сократит объемы добычи нефти для поддержания цен, передает Рейтер.

Растущие рынки и слабый доллар также способствуют повышению цен на нефть.

К 9.00 МСК январские фьючерсы на американскую легкую нефть выросли на 0,92 долл. до 47,25 долл. за баррель. В пятницу они подешевели на 1,70 долл. после того, как Сенат США не пропустил законопроект о помощи американским автопроизводителям, а Goldman Sachs предсказал, что цены на нефть могут упасть до 30 долл.

Фьючерсы на нефть сорта Brent прибавили 0,67 долл. до 47,08 долл. за баррель.

Министры ОПЕК единодушны в том, чтобы сократить производство нефти для поддержания цен, когда они соберутся на саммите с среду, сказал в субботу президент картеля Шакиб Хелиль, но отказался ответить, насколько организация может снизить добычу.

Иран предложит, чтобы сокращение составило 1,5-2,0 миллиона баррелей в сутки, сказал министр нефтяной промышленности Ирана в воскресенье.

С начала сентября ОПЕК согласовала сокращение добычи в общем на 2 миллиона баррелей в сутки, но цены продолжили падение.