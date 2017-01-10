Украина сократила отбор газа из подземных хранилищ на 19%

Украина сократила отбор природного газа из подземных газовых хранилищ в отопительном сезоне за период с 15 октября 2016 года по 8 января 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов на 19% - до 3,27 млрд куб. м.

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Об этом сообщает пресс-служба Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины» на своей странице в соцсети Facebook.

«Отбор газа из ПХГ (подземных хранилищ газа – УНИАН) с начала сезона этой зимой на 19% меньше, чем прошлой зимой (и на 45% меньше, чем зимой 2014-2015 года)», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что отбор газа с 15 октября 2016 года по 8 января 2017 года составил 3,27 млрд куб. м, тогда как за аналогичный период 2015-2016 годов этот показатель составлял 4,07 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В частности, запасы газа в подземных хранилищах должны составлять не менее 17 млрд кубометров. При этом, по оценкам НАК «Нафтогаз Украины», запас газа в 14,5 млрд кубометров является достаточным для прохождения отопительного сезона.

С 1 по 8 января 2017 года запасы газа в подземных хранилищах сократились на 4% - до 11,46 млрд куб. м.