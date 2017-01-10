Нефть дешевеет на сообщениях о росте добычи в Иране и Ливии

Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером на фоне сообщений о росте добычи "черного золота" в Иране и Ливии, свидетельствуют данные торгов.

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Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% - до 54,41 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,69% - до 51,60 доллара за баррель, передает РИА Новости.

Ранее во вторник заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голямреза Манучехри заявил, что уровень добычи нефти Ирана в настоящее время составляет 3,9 млн баррелей в сутки и приближается к целевым 4 миллионам баррелей в день.

Помимо этого, газета The Wall Street Journal сообщила, что Ливия увеличила добычу нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, угрожая планам ОПЕК повысить цены на нефть за счет сокращения добычи. Так, добыча нефти в стране на этой неделе увеличилась до 708 тысяч баррелей в сутки, достигнув максимума за последние три года. При этом менее чем год назад добыча нефти не превышала 200 тысяч баррелей в день.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 млн баррелей в день — до 32,5 млн баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. В рамках соглашения ОПЕК Ливия освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти из-за внутренних конфликтов в стране.