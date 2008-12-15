В саммите ОПЭК примут участие и не члены картеля

Россия и еще три страны, которые не входят в ОПЭК, примут участие в предстоящем саммите Организации стран-экспортеров нефти в Алжире, сообщил в субботу председатель ОПЕК, министр энергетики Алжира Шакиб ХЕЛИЛЬ.

По информации министра, Россия направит на встречу своего вице-премьера, "отвечающего за нефть и энергетику".

Напомним, в российском правительстве сферу ТЭК курирует вице-премьер Игорь СЕЧИН.

На саммит ОПЕК приглашены также Оман, Азербайджан и Сирия. Предстоящая встреча пройдет 17 декабря в алжирском городе Оран.

Ш.ХЕЛИЛЬ утверждает, что картель уже достиг договоренности уменьшить объемы производства добычи нефти, передает AP.

Как сообщалось, ранее глава ОПЕК пояснял, что падение цен на нефть вызвано снижением мирового спроса на топливо в условиях финансового кризиса. Тогда он добавил, что нефть могла подешеветь и до десяти долларов за баррель, если бы ОПЕК не принимала решений о сокращении добычи в сентябре и октябре текущего года.

С июля 2008 года цена нефти опустилась с рекордных 147 долларов за баррель ниже 50 долларов, что вынудило ОПЕК, на долю которой приходится 40% мирового производства "черного золота", начать сокращение добычи сырья. 24 октября было принято решение сократить квоты на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

В ноябре Россия подготовила и передала в ОПЕК проект меморандума о сотрудничестве. "Рассчитываем, что на очередной сессии ОПЕК в Алжире мы получим какую-нибудь реакцию на этот проект", - заявил журналистам вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН.

После венского заседания ОПЕК ее генеральный секретарь Абдалла Салем аль-БАДРИ заявил, что Организация стран-экспортеров нефти выступает за развитие широкого сотрудничества с Россией в различных сферах.

По его словам, ОПЕК и Россия уже договорились о налаживании разностороннего партнерства, которое, в частности, будет включать технологическое и экологическое направления. Генсек ОПЕК также сообщил о планах расширения сотрудничества с рядом других государств, включая Китай и Индию.

Между тем, согласно информации ряда СМИ, намерение России упрочить отношения с ОПЕК насторожило Запад и в особенности США.

Справка УНИАН. Организация стран-экспортеров нефти - ОПЕК - объединяет ряд стран, экономика которых зависит от продажи углеводородов за рубеж, в частности, Саудовскую Аравию, Иран и ОАЭ. Россия в ОПЕК не входит. На долю 13 входящих в ОПЕК стран приходится более трети добываемой во всем мире нефти, то есть более 32 млн. баррелей в день. Мировой спрос на нефть, согласно оценке основателя BP Capital Буна ПИКЕНСА, составляет 87 млн. баррелей в день.

В ОПЕК входят Алжир, Ангола, Индонезия, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ и Венесуэла. В этих странах сосредоточено около 67% мировых разведанных запасов нефти.

Государства, состоящие в Организации стран - экспортеров нефти, заработали за первое полугодие 2008 года от экспорта нефти почти столько же, сколько за весь 2007 год. Это произошло благодаря рекордным ценам на нефть и максимальным объемам добычи.

По прогнозу банка HSBC, экспортеры нефти в 2006-2010 годах заработают больше, чем за 20 предыдущих лет вместе взятых. Доходы этих государств в 2008 году сравняются с доходами за все 80-е годы.