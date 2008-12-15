Украина снизит производство электроэнергии в 2009 г

Производство электроэнергии в объединенной энергосистеме Украины в 2009 году сократится на 12% до 172-173 млрд. кВт/ч.

Такой прогноз в интервью газете «Коммерсант-Украина» сделал генеральный директор "Донбасской топливно-энергетической компании" (ДТЭК) Максим ТИМЧЕНКО.

По его словам, в следующем году продолжится падение объемов потребления электроэнергии в первую очередь в металлургии, где уже сейчас оно сократилось на 40%. Кроме того, отмечает глава компании, снижение потребления будет наблюдаться и в других промышленных сегментов.

«По нашим данным, за 11 месяцев этого года объем потребления электроэнергии в целом по стране снизился на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Резкое сокращение потребления началось еще в октябре, а в ноябре тепловая генерация произвела на 28% меньше электроэнергии, чем годом ранее», - сказал М.ТИМЧЕНКО, отметив при этом, что генкомпания «Востокэнерго», входящая в структуру ДТЭК, в ноябре снизила выработку на 35% к ноябрю 2007 года.

В этой связи В. ТИМЧЕНКО считает, что при формировании баланса производства и распределения электроэнергии на 2009 год Министерство топлива и энергетики должно сбалансировать рынок в сторону поддержки тепловой генерации за счет снижения выработки на атомных блоках.

«Сейчас у нас стараются максимально загрузить атомную и гидроэнергетику. Поэтому основной удар, вызванный снижением потребления, придется на тепловые станции. Для достижения баланса в различных видах генерации атомные блоки должны снизить объем выработки и дать возможность загрузить тепловиков», - считает М.ТИМЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, летом т.г. Минтопэнерго прогнозировало рост производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2009 году до 206,214 млрд. кВт/ч при ожидаемом объеме производства в текущем году на уровне 200,008 млрд. кВт/ч.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины в 2007 году увеличилось на 1,6%, или на 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом - до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Компания ДТЭК – первая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ). Предприятия ДТЭК создают эффективную производственную цепочку по добыче (ОАО «Павлоградуголь», объединяет 10 угольных шах, и ОАО «Шахта «Комсомолец Донбасса») и обогащению угля (пять обогатительных фабрик), генерации (ООО «Востокэнерго»), а также дистрибуции электроэнергии (ООО «Сервис-Инвест», ОАО «ПЭС-Энергоуголь»).

ДТЭК занимает лидирующие позиции в топливно-энергетическом комплексе Украины. По итогам 2007 года доля компании в угледобывающей отрасли Украины составила 20,9%, в тепловой генерации – 27,0%, в дистрибуции электроэнергии – 5,4%.

2007 год ДТЭК завершила с прибылью 952,43 млн. грн.