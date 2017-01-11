Гройсман заверил ЕС, что Украина была и остается надежным транзитером газа

Украина была и остается надежным транзитером углеводородов, в частности, российского газа, в государства Европейского Союза.

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе телефонного разговора с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам Энергетического сообщества Марошем Шефчовичем.

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«Во время беседы речь шла о практических вопросах сотрудничества Украины и Европейского Союза в энергетической сфере, в частности, обеспечении украинских и европейских потребителей природным газом, - сообщили в пресс-службе. - Обсуждая вопрос транзита природного газа по территории Украины, Гройсман отметил, что украинская сторона является надежным транзитером углеводородов в страны-члены ЕС. В свою очередь, Шефчович заверил, что ЕС поддерживает усилия украинского правительства по реформированию энергетического сектора страны».

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. Согласно транзитному контракту между Украиной и Россией, «Газпром» обязан ежегодно прокачивать через территорию Украины не менее 110 млрд кубометров природного газа. Нарушение этой нормы Киев и Москва оспаривают в Арбитражном суде Стокгольма. Решение судей может быть вынесено в первой половине текущего года.

Вместе с тем, несмотря на существующие разбирательства, Украина настаивает на своем статусе ключевого транзитера российского газа в Европу. В надежности поставок топлива уже заверяли глава государства Петр Порошенко, а также руководители профильного государственного энергохолдинга НАК «Нафтогаз Украины».