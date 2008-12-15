Эквадор поддержит ОПЕК

Эквадор поддерживает решение ОПЕК о новом сокращении производства нефти в целях стабилизации мирового рынка углеводородного сырья. Об этом заявил в воскресенье в Кито министр нефтяной и горнодобывающей промышленности Эквадора Дерлис Паласиос, передает Прайм-ТАСС.

По его словам, эквадорское руководство «согласится с любой позицией» Организации стран-экспортеров нефти, которая будет выражена на предстоящей 17 декабря в Алжире конференции международного картеля по достижению стабильности рынка. Президент Эквадора Рафаэль Корреа, отметил министр, выступит на алжирской встрече в поддержку сокращения производства нефти.