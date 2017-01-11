Украина с начала года сократила потребление газа на 12%

Украина за первые 10 дней 2017 года сократила потребление природного газа на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,6 млрд куб. м, сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

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Согласно сообщению, для удовлетворения нужд потребителей страны использовался газ собственной добычи в объеме 0,6 млрд куб. м, а также импортированный из Европы (0,4 млрд куб. м) и отобранный из подземных хранилищ газа (0,6 млрд куб. м).

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м.

В 2016 году из Европы было импортировано 11,1 млрд куб. м газа, показатель собственной добычи составил 20,2 млрд куб. м.

В течение 2016 года природный газ импортировался только с территории Европы: из Словакии – 9,1 млрд куб. м, из Венгрии – 1 млрд куб. м, из Польши – 1 млрд куб. м.