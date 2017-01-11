В Кремле признали, что новые санкции США могут негативно повлиять на российский ТЭК

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Безусловно, такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причем не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определенные негативные последствия и для нашей страны», - сообщил Песков.

По его словам, «российская экономика и российский энергосектор доказал за последние два года, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая и очень сильная система с изрядным запасом прочности».

«Поэтому нет никакого сомнения, что сама система, сам сектор этой экономики — он найдет соответствующие компенсационные меры для того, чтобы минимизировать какой-либо возможный ущерб от таких действий, если это будет реализовано», - сказал Песков.

«В первую очередь, хочется надеяться все-таки на то, что удастся здраво и более трезво нашим коллегам в Вашингтоне взглянуть на ситуацию», — добавил он.

Ранее 10 американских сенаторов предложили законопроект об ужесточении санкций в отношении России за кибератаки, совершенные во время президентских выборов в США.

В частности, ограничения будут касаться энергетического сектора, тех, кто участвует в приватизации российских активов и вовлечен в приобретение суверенного долга России. Законопроект также предполагает введение санкций против лиц за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты в России.

Законопроект должен быть принят обеими палатами Конгресса и подписан президентом.