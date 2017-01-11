"Укрэнерго" объявило тендер на строительство подстанции в Луганской области

Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы Украины "Укрэнерго" объявила тендер на строительство подстанции 500 кВ "Кременская" с заходами воздушных линий (ВЛ) 500 кВ "Донбасская-Донская" и ВЛ 220 кВ "Кременская-Юбилейная" (Луганская область) стоимостью 1,083 миллиарда гривень.

Соответствующее объявление размещено на сайте электронных госзакупок Prozorro.

Конечный срок подачи конкурсных предложений – 30 января 2017 года, а сам аукцион запланирован на 7 марта. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств тарифа "Укрэнерго."

Читайте также"Энергоатом" завершил работы в рамках строительства линии электропередач "Ривненская АЭС – ПС "Киевская"

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" занимается строительством и ремонтом многих линий электропередач и подстанций энергосистемы Украины. Так, в 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская" при финансирования Европейского банка реконструкции и развития. В начале августа 2016 года готовность этой подстанции была на уровне 90%.

В конце июля 2016 года исполняющий обязанности директора компании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук сообщил, что общая стоимость модернизации всех энергосетей Украины - 2,5-3 миллиарда евро.

В конце сентября 2016 года "Укрэнерго" провело публичную процедуру раскрытия ценовых предложений (пакета документации) от компаний-поставщиков на закупку оборудования для переоснащения 6 подстанций, в частности, "Житомирской", "Черкасской", "Новокиевской", "Сумы" и "Кременчуг". Проведение данного тендера было осуществлено на кредитные средства (375 миллионов долларов), которые были выделены Всемирным банком для модернизации объектов объединенной энергосистемы Украины.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны. НЭК является государственным предприятием, находится в подчинении Министерства энергетики и угольной промышленности.