Газ для украинцев за последние три года подорожал почти в 9 раз – экономист

Одним из ключевых факторов инфляции в 2016 году остались тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в частности, цена на газ для украинцев за последние три года выросла в 8,6 раза.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии главного экономиста Dragon Capital Елены Белан.

Она напомнила, что цена на газ в 2014 году в годовом измерении выросла на 63%, в 2015 году - на 273%, и на 42% в прошлом году.

По расчетам экономиста, стоимость отопления за 3 года выросла в 5 раз (в том числе на 88% в 2016 году), а цены на электроэнергию - в 3 раза (60% в 2016 году).

"Таким образом, в целом жилищно-коммунальные услуги подорожали на 47% год к году в прошлом году, объясняя почти половину потребительской инфляции", - считает эксперт.

Белан отметила, что показатель инфляции на конец 2016 года в 12,4% превысил ее прогноз в 11%, прежде всего за счет неожиданного роста цен на молочную продукцию в четвертом квартале прошлого года. Тем не менее, динамика цен на продукты питания на протяжении года была умеренной: рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки составил всего 3,3% в годовом измерении по сравнению с 42% в 2015 году.

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"Поскольку приведение цен на газ к импортному паритету завершено, мы ожидаем заметного замедления инфляции в текущем году. По наши оценкам, показатель инфляции составит 8% на конец 2017 года", - отметила она.

Эксперт также не ожидает давления на цены со стороны предложения, поскольку прогнозируем благоприятные погодные условия для урожая сельскохозяйственных культур.

"Наш прогноз валютного курса (27 гривень к концу 2017 года) также не предполагает существенного давления на цены. Однако ожидаемое восстановление покупательной способности домохозяйств будет способствовать инфляции со стороны спроса, частично благодаря двукратному повышению минимальной зарплаты с января 2017 года. По оценкам НБУ, этот фактор может прибавить дополнительный 1,0 п.п. к показателю инфляции", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2016 году (декабрь 2016 года к декабрю 2015 года) снизилась до 12,4% по сравнению с инфляцией 43,3% в 2015 году.