Нефть торгуется выше 55 долларов за баррель

Цены на нефть малоподвижны в ходе утренних торгов в четверг на фоне роста запасов в США и сохраняющегося перенасыщения мирового рынка, несмотря на начало сокращения добычи странами-членами ОПЕК и не входящими в картель государствами.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent выросли на 0,15 процента до $55,18 за баррель, пишет Рейтер.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались около отметки $52,26, на 0,02 процента выше предыдущего закрытия.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 6 января, на 4,10 миллиона баррелей до 483,1 миллиона баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации (EIA).

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Лидер ОПЕК Саудовская Аравия – в рамках пакта ОПЕК – накануне сообщила о небольшом сокращении поставок в Китай, Индию и Малайзию в феврале. При этом сокращение поставок из Саудовской Аравии в основном, вероятно, коснётся Европы и США.

Аналитики, в свою очередь, отметили, что производители – в рамках нефтяного пакта – договорились снизить производство, об обязательном сокращении экспорта речи не было.

Организация стран-нефтеэкспортеров (ОПЕК) и не входящие в картель государства ранее заключили первое соглашение с 2001 года о совместном сокращении добычи.

Оно официально вступило в силу 1 января.

Не входящая в ОПЕК Россия в начале января сократила добычу нефти по сравнению с декабрем примерно на 100.000 баррелей в сутки.

Аналитики BMI Research в целом положительно оценивают следование нефтяному пакту членами ОПЕК и добытчиками вне клуба. По их мнению, производители выполняют обязательства о сокращении добычи примерно на 73 процента.