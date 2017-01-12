Минэкономразвития назвало декабрьскую цену газа из Европы

Украина в декабре 2016 года импортировала природный газ в среднем по 230 долл. за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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«Средняя таможенная стоимость импортного природного газа, сложившаяся в процессе таможенного оформления, в период с 1 по 31 декабря 2016 года составила 6006,65 грн или 230 долл. за тысячу кубометров», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м. В 2016 году из Европы было импортировано 11,1 млрд куб. м газа, показатель собственной добычи составил 20,2 млрд куб. м. В течение 2016 года природный газ импортировался только с территории Европы: из Словакии – 9,1 млрд куб. м, Венгрии – 1 млрд куб. м, Польши – 1 млрд куб. м.