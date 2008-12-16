Цена на нефть в Нью-Йорке снизилась

Цена на нефть 15 декабря снизилась на фоне опасений перспективы спроса на черное золото, сообщает k2kapital со ссылкой на MarketWatch.

По итогам торгов на NYMEX январские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 1,77 долл. до 44,51 долл. за баррель. А вот в ходе торгов цена на нефть поднималась до 50,05 долл. за баррель в связи с ожиданием снижения объемов добычи нефти со стороны ОПЕК.

В ходе торгов наблюдался стабильный и значительный рост цен на нефть. С начала дня рынку оказывало существенную поддержку ожидание новых мер по спасению американского автопрома. Заявление Белого дома о том, что финансовая помощь может быть оказана путем привлечения капитала из фонда для поддержки финансовых компаний, возродила надежды на то, что спрос на "черное золото" будет увеличиваться.

Кроме того, инвесторы ожидают решения, которое будет вынесено по итогам саммита ОПЕК в Алжире позднее на этой неделе. Как ожидается, картель примет решение о значительном сокращении добычи для поддержки нефтяного рынка - на 2-2,5 млн. баррелей в сутки. Весомый позитивный импульс придало рынку заявление главы ОПЕК Шакиба Халиля о том, что Саудовская Аравия сократила поставки нефти на рынок на 8%, не дожидаясь заседания картеля. ОПЕК могут поддержать и ведущие мировые производители нефти вне международного нефтяного картеля, в том числе, Россия.

Хелиль также заявил, что по прогнозам ОПЕК, в течение первых двух кварталов 2009 года мировой спрос на нефть сократится на 1,4 млн. баррелей в сутки, после чего вырастет. Говоря о ценах на "черное золото", глава ОПЕК отметил, что цифрой, которая всех бы устроила, является 75 долл. за баррель.

Между тем, угроза мировой рецессии и перспектива падения спроса на нефть сыграли решающую роль на рынке, обвалив котировки к концу торговой сессии.

Очередным подтверждением проблем в экономике стал отчет ФРС США о том, что объем промышленного производства в США снизился в ноябре 2008 года на 0,6% к предыдущему месяцу. Аналитики прогнозировали, что этот показатель снизится на 0,7%. Загрузка мощностей в ноябре составила 75,4% при консенсус-прогнозе 75,7%.