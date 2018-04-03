Время давить на газ

Главный итог 2016 года в нефтегазовой сфере – Украина впервые в новейшей истории прожила весь год без российского газа, лишив таким образом страну-агрессора мощного рычага давления.

Токсичное для нашей страны российское «голубое топливо» было успешно заменено на газ из Европы. Его поставки осуществлялись реверсными маршрутами из Польши, Словакии и Венгрии.

Одним из ключевых импортеров газа из ЕС остается НАК «Нафтогаз Украины». Но кроме госхолдинга, в поставках активно участвуют и частные компании, в частности, «ЭРУ Трейдинг», которая в августе начала поставки топлива от польской нефтегазовой компании PGNiG для украинских промышленных потребителей, а до этого она закупала «голубое топливо» из Словакии у французской компании ENGIE. Количество частных игроков-импортеров газа на сегодня достигает порядка десяти компаний, что способствует развитию конкуренции на рынке.

Всего за 11 месяцев 2016 года Украина импортировала из Европы 9,3 млрд куб. м газа, что на 5% меньше, чем за аналогичный период 2015 года.

В 2017 году Украина, скорее всего, также сможет обходиться без российского газа. Пойти на закупки «голубого топлива» у агрессора страна может только под сильным политическим давлением Европы.

«Судя по опыту 2016 года, такой потребности нет (в импорте газа из России – УНИАН). Но исключать этот сценарий не нужно, поскольку может быть некоторое политическое давление со стороны наших гибридных европейских друзей», - сказал эксперт в нефтегазовой сфере Михаил Гончар.

Вызовы для транзита газа

Прошлый год оказался крайне удачным для украинской газотранспортной системы – объемы транзита в 2016-ом выросли на 23%, по сравнению с 2015 годом, – до 82,2 млрд куб. м. Правда, кремлевские шизофреники продолжают неустанно пугать Украину полным отказом от поставок ресурса через нашу ГТС к началу 2020 года, в аккурат к моменту завершения действия транзитного контракта от 2009 года. Поэтому сейчас они активно продвигают, убыточные для себя, обходные маршруты. Речь идет о «Турецком потоке» (газопровод в обход украинской территории по дну Черного моря от Краснодарского края России к берегам европейской части Турции), который, по оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, может лишить Украину 15 млрд куб. м в год транзитных объемов газа.

«Во многом стоимость ГТС Украины определяется тем, будет ли транзит по ней после 2019 года», - сказал Коболев в одном из интервью, добавив, что в случае реализации проекта «Северный поток-2» (новая ветка действующего газопровода «Северный поток», которая пройдет в обход украинской территории по дну Балтийского моря от России в Германию) и «Турецкий поток» в формате двух ниток, транзит газа через Украину может и вовсе прекратиться.

По его оценке, прекращение транзита может привести к снижению стоимости нашей ГТС в пять раз и потери около 2 млрд долл. ежегодной прибыли, которую Украина получает за счет транзита газа.

Еще одним вызовом для отечественной ГТС стало решение Европейской комиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к газопроводу OPAL, по которому российский газ через территорию Германии качается к границе с Чехией. Речь идет о том, что европейцы разрешили «Газпрому» участвовать в аукционах по продаже свободных мощностей OPAL и, таким образом, увеличить доступ к этой трубе от существующих 50% до 80-90%. В ответ на это в «Нафтогазе» заявили - данное решение Еврокомиссии приведет к увеличению транзита газа в обход Украины и может сократить прокачку топлива через нашу территорию на 10-11 млрд куб. м в год, в результате чего Украина может недосчитаться 290-320 млн долл. в год «транзитных» доходов.

Отстаивая национальные интересы, «Нафтогаз» обратился к немецкому регулятору в сфере энергетики Bundesnetzagentur с требованием применить общий порядок принятия административных решений в случае с «Газпромом». По мнению украинской стороны, решение Еврокомиссии нарушает принципы антимонопольного энергетического законодательства ЕС, а также затрагивает интересы ряда восточноевропейских стран-транзитеров, в том числе и Украины. В свою очередь, польская компания PGNiG подала иск в Суд ЕС в отношении упомянутого решения, и его действие было приостановлено на время рассмотрения дела. По-видимому, вердикта суда следует ожидать в этом году, а вместе с ним и ответа на вопрос - снизится ли объем транзита российского газа через нашу территорию в результате дополнительной загрузки OPAL российским газом.

Эксперт в нефтегазовой сфере Леонид Униговский сомневается по поводу того, что польской компании PGNiG удастся выиграть иск против «Газпрома». В то же время он высоко оценил вариант, при котором «Нафтогаз» и PGNiG будут конкурировать с «Газпромом» на аукционах по продаже свободных мощностей OPAL, которые пройдут в этом году. Униговский прогнозирует, что объем транзита газа в 2017 году может колебаться в диапазоне 70-80 млрд куб. м газа (в 2016 году - 82,2 млрд куб. м).

Обеспокоенность «Нафтогаза» можно понять. Ведь доходы от транзита российского газа играют важную роль в финансовом положении компании. Так, за 9 месяцев 2016 года холдинг получил 25,5 млрд грн чистой прибыли, что в 109 раз больше, чем за аналогичный период 2015 года. При этом львиную долю (19,8 млрд грн) этой прибыли составили именно поступления от транзита газа.

В ожидании стокгольмских вестей

Для «Нафтогаза» 2016 год прошел в реформах. Еще в середине лета Кабмин утвердил план реструктуризации НАК, который предусматривает передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа. Проще говоря, правительство решило создать компанию «Магистральные газопроводы Украины», которая должна была стать оператором ГТС до 1 сентября 2016 года, и компанию-оператора хранилищ – «Подземные газохранилища Украины» до 1 марта 2017 года. В ноябре 2016-го был принят устав нового оператора ГТС. Но пока эта компания существует только на бумаге. По словам Коболева, ее полноценное функционирование сдерживается рассмотрением спора между госхолдингом и «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже.

«План предполагает, что все процессы, включая передачу самой ГТС в управление этой компании, необходимо синхронизировать с завершением Стокгольмского арбитража… В третьем квартале следующего года эта компания должна заработать», - говорил глава «Нафтогаза».

Также стоит отметить, что в середине октября 2016 года Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма завершил устные слушания представителей «Нафтогаза» и «Газпрома» относительно контракта на закупку газа, а в начале декабря – по контракту на транзит газа.

Напомним, «Нафтогаз» судится с российским монополистом в отношении условий двух контрактов – на закупку газа, где украинская сторона считает, что в 2011-2015 годах «голубое топливо» закупалось у «Газпрома» по цене, выше рыночной, и на транзит газа. В случае транзитного контракта «Нафтогаз» требует передать права по этому договору новому оператору ГТС, привести транзитный тариф в соответствие с законодательством ЕС, а также выплатить компенсацию за то, что российская компания не смогла обеспечить в 2009-2015 годах транзит газа через территорию Украины на уровне 110 млрд куб. м в год. Сумма всех требований «Нафтогаза» составляет 28,3 млрд долл., а встречных претензий «Газпрома» - 38,7 млрд долл.

«Нафтогаз» ожидает решение Стокгольмского арбитража по делу о контракте на куплю/продажу газа в апреле этого года, а по транзитному контракту - в первом полугодии 2017 года.

Амбициозные планы по добыче

Темой одного из наиболее обсуждаемых вопросов 2016 года была энергонезависимость Украины. Высшее руководство страны и Минэнергоугля не раз «били себя в грудь» и утверждали, что наша страна должна нарастить добычу газа и полностью отказаться от импорта «голубого топлива» до 2020 года.

Для достижения поставленной цели была даже разработана «Концепция развития газодобывающей отрасли» со сроком реализации 5 лет. Согласно документу, в 2020 году добыча газа должна достичь уровня 27 млрд куб. м, из которых 74,4% обеспечит госкомпания «Укргазвыдобування», а остальное – частные игроки. Таким образом, правительство ставит довольно амбициозную задачу: госкомпания должна за 5 лет увеличить добычу газа по сравнению с результатом 2016 года на 38,6%, а частные компании - почти на 70%.

Насколько реализуемы эти планы, сказать трудно. По крайней мере, пока резко наращивать добычу не удается. К примеру, за 11 месяцев добыча газа выросла всего на 0,6% - до 18,3 млрд куб. м. К тому же есть и тревожный сигнал – подводят частники. Они смогли нарастить добычу всего на 7%, хотя в предыдущие годы рост был в два раза больше.

К положительным факторам смело можно отнести повышение отпускной цены для «Укргазвыдобування» и получение ею впервые за несколько лет 14 новых лицензий. Теперь у госкомпании появился ресурс и она, как уверяет первый заместитель главы правления «Укргазвыдобування», сможет в 2017 году инвестировать в бурение и оборудование около 30 млрд грн.

Конечно, было бы еще лучше, если бы произошло снижение ренты в размере 12% на добычу газа из новых скважин, но в Верховной Раде не нашлось голосов для поддержки этой нормы.

«Результатом того, что данная норма не была принята, станет стагнация отрасли, поскольку все газодобывающие компании рассчитывали на применение ставки ренты на уровне 12% для новых скважин и закладывали именно такое ее значение в свои инвестиционные планы на 2017 год. Добыча частными компаниями в следующем году останется на прогнозируемом уровне 2016 года – 4,3 млрд куб. м газа», - отметил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Больше повезло нефтедобывающей отрасли и ее крупнейшему представителю - «Укрнафте». Нефтяники получили новогодний подарок от парламентариев в виде снижения ставки рентной платы на добычу нефти до 29% с 45% (при добыче на глубине до 5 тыс. м) и до 14% с 21% (глубже 5 тыс. м). Такое изменение в налогообложении, по данным пресс-службы «Укрнафты», позволит компании сэкономить около 1,3 млрд грн в 2017 году, которые пойдут на инвестиции в добычу углеводородов и на уплату налогового долга. Также в компании отметили уже существующую позитивную динамику: за 11 месяцев 2016 года «Укрнафта» выплатила 7 млрд грн налогов, что на 33% больше, чем за весь 2015 год. Также в прошедшем году компания стабилизировала добычу нефти на уровне 4,2 тыс. тонн в сутки.

«В этом году компания завершила бурение горизонтальной скважины глубиной 3488 м на Бугруватовском месторождении Сумской обл. Кроме того, мы восстановили бурение горизонтальной скважины на Верхнемасловецком месторождении Львовской обл. Эта скважина заработает в начале 2017 года», - отметили в компании, добавив, что в этом году «Укрнафта» сосредоточит свои усилия над повышением производительности существующих скважин путем замены изношенных труб и установки электроцентробежных погружных насосов, а также на исследовании потенциала новых и разработке боковых стволов уже существующих скважин.

Одним из нерешенных вопросов в 2016 году осталось принятие плана санации (финансового оздоровления) «Укранфты», который был ранее предложен главой правления Марком Роллинсом, но не нашел поддержки у руководства «Нафтогаза» как у одного из акционеров компании. По-видимому, данный вопрос вновь обретет свою актуальность в этом году.

Позитивным сигналом для всей добывающей отрасли стало принятие закона, согласно которому 5% рентных платежей за пользование недрами будут поступать в местные бюджеты, а 95% - в госбюджет. Одна из активных лоббистов этого документа, народный депутат Ольга Белькова заявляла, что данный закон позволит дополнительно получать местным бюджетам финансирование в размере 2 млрд грн в год и решить проблему получения нефтегазовыми компаниями разрешений на добычу на местном уровне. Ее позицию поддержал премьер-министр Владимир Гройсман, но отметил, что внедрение данной нормы с начала 2017 года приведет к тому, что доходная часть бюджета недосчитается около 2,4 млрд грн, поэтому предложил ввести изменения с 1 января 2018 года.

Дмитрий Сидоров (УНИАН)