Французская Engie уже поставила первые 3,9 миллиона кубов газа в Украину

Французская энергокомпания Engie с 1 по 10 января поставила первые 3,9 миллиона кубометров газа в Украину, сообщила пресс-служба оператора газотранспортной системы Украины госкомпании "Укртрансгаз".

"Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо в Украину, за первую декаду нового года в отечественную газотранспортную систему уже поступило 3,9 миллиона кубометров газа", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно представленным заявкам (номинациям) от компании Engie, ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 миллиона кубометров. Данные объемы газа импортируются с территории Польши через газоизмерительную станцию "Германовичи".

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Как сообщал УНИАН, 28 октября Украина предоставила французской компании Engie возможность хранить газ в отечественных газовых хранилищах. Соответствующие договоренности были достигнуты и закреплены в соглашении между Engie и украинским госхолдингом "Укртрансгаз".

Компания Engie (прежнее название - GDF Suez) — крупная французская энергетическая и газовая компания со штаб-квартирой в Париже и годовым оборотом порядка 60 миллиардов евро. Недавно Engie открыла в Украине дочернюю компанию, задачей которой является развития бизнеса материнской компании на украинском рынке.