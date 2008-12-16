ОПЕК может значительно сократить добычу нефти

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) может пойти на самое значительное в своей истории сокращение добычи нефти - до 2 млн. баррелей в день.

Как заявил 15 декабря генеральный секретарь ОПЕК Абдалла Салем аль-БАДРИ по прибытии в алжирский город Оран, где 17 декабря состоится внеочередная сессия картеля, "мы думаем об очень большом сокращении (добычи нефти)".

Как отмечает ИТАР-ТАСС, эту точку зрения разделяет и президент ОПЕК Шакиб ХЕЛИЛЬ. "Все выступают за сокращение, - сказал он. - У меня нет никакого сомнения по этому поводу".

Самый крупный в мире экспортер нефти - Саудовская Аравия - пока еще не обнародовала свою позицию, но Ш.ХЕЛИЛЬ заявил, что Эр-Рияд "уже принял решение в преддверии встречи". "Саудовцы сократили поставки (нефти) на 8%, что возымело эффект на рынке", - добавил он.

По мнению аналитиков, главная задача картеля, который добывает более трети всей нефти в мире - не допустить дальнейшего обвала цен, которые в начале этого месяца скатились до отметки 40 долл. за баррель. По прогнозам ряда финансовых институтов, в первом квартале будущего года цена на нефть упадет до 30 долл. или даже ниже.

Иран, второй самый большой производитель ОПЕК, заявил, что на сессии картеля в Оране предложит сократить добычу нефти на 2 млн. баррелей. По оценкам экономистов, Тегеран заинтересован в том, чтобы цена на баррель была не ниже 80 долл., чтобы не свертывать расходную часть бюджета на следующий год.

Как считает Ш.ХЕЛИЛЬ, "2009-й будет очень трудным годом". "Мы настроены очень пессимистично относительно спроса", - добавил он.

ОПЕК также надеется на поддержку экспортеров нефти, не входящих в картель. "Мы еще никого не просили о сокращении, но я надеюсь, что они будут действовать и помогут рынку", - заявил в свою очередь аль-БАДРИ.

Как сообщал УНИАН, Россия и еще три страны, которые не входят в ОПЕК, примут участие в предстоящем саммите Организации стран-экспортеров нефти в Алжире. На саммит ОПЕК приглашены также Оман, Азербайджан и Сирия. Предстоящая встреча пройдет 17 декабря в алжирском городе Оран.

15 декабря глава «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛЕКПЕРОВ заявил журналистам, что

Россия может сократить добычу нефти на 200–300 тысяч баррелей в сутки при присоединении к решению ОПЕК. «Со стороны ОПЕК есть ожидание, что Россия сократит добычу на 200–300 тысяч баррелей по сравнению со среднегодовыми», – сказал В.АЛЕКПЕРОВ.

В 2008 году Россия добывала в среднем 9,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Украинские НПЗ используют для производства нефтепродуктов, в основном, украинскую легкую нефть и российскую нефть Urals.