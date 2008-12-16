”Газпром” может снизить цены для Европы

Впервые со времен кризиса конца 1990-х годов российский газовый монополист "Газпром" намерен на 30% снизить цены на газ, экспортируемый в Европу, передает Немецкая волна.

Как сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на одного из менеджеров концерна, причиной заложенного "Газпромом" в проект бюджета на 2009 год 30-процентного снижения цен на газ для Европы стало падение цен на нефть. В соответствии с новым бюджетным проектом компании, цена на энергоноситель может снизиться до 280 долларов за 1000 кубических метров. Официальное руководство "Газпрома" не комментируют этих сообщений.

План экспортных поставок в Европу пока не снижен - около 165 млрд. куб. метров, что на 2,5% больше прогноза на текущий год. По информации dpa, ссылающегося на газету "Ведомости", цены будут снижены, если среднегодовая цена нефти Urals не будет превышать 50 долларов за баррель (159 литров).

Экспорт российского газа в Европу может сократиться - по многим причинам

Между тем другой, также не названный агентством менеджер концерна допускает, что европейские продажи, приносящие основной доход концерну, могут снизиться на 30-40% и при более высокой цене на нефть из-за снижения в Европе производства, а также из-за теплой погоды - и, соответственно, снижения спроса на электричество.

По итогам за октябрь 2008 года экспорт "Газпрома" в ЕС уже упал на 8% по сравнению с 2007 годом, а в ноябре - на 21%. Закупая ежегодно примерно 35 миллиардов кубических метров, Германия является самым крупным импортером российского газа.