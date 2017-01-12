"Укргидроэнерго" подписало контракт с австрийской компанией на реконструкцию ДнепроГЭС

Государственная компания – оператор ГЭС и ГАЭС "Укргидроэнерго" подписала с австрийской компанией Andritz Hydro контракт на реконструкцию трех гидроагрегатов Днепровской ГЭС стоимостью 53,6 миллиона евро и 151,4 миллиона гривень.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"23 декабря 2016 года было подписано контрактное соглашение "Реконструкция трех агрегатов (включая три радиально-осевые турбины и три генератора) на Днепровской ГЭС-1" с победителем по данному лоту - компанией Andritz Hydro (Австрия) на сумму 53,6 миллиона евро и 151, 4 миллиона гривень с НДС", - говорится в сообщении. При этом сообщается, что компания Andritz Hydro является мировым лидером по изготовлению оборудования для нужд гидроэнергетики.

Согласно контракту, планируется провести реконструкцию агрегатов, которые были введены в эксплуатацию еще в 1932 году и восстановлены в 1946 году.

"Завершение работ по настоящему контракту предусмотрено в 2021 году", - отметили в пресс-службе "Укргидроэнерго", добавив, что данный договор был подписан в рамках реализации совместного с международными банками проекта по реабилитации украинских ГЭС и ГАЭС.

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Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Для этой цели компания намерена инвестировать около 90 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС). Также "Укргидроэнерго" привлекает кредиты международных банков, например, ЕБРР, Европейского инвестиционного банка или Всемирного банка.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.