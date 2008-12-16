«Нафтогаз» сегодня продолжит переговоры с Газпромом

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» во главе с председателем правления Олегом ДУБИНОЙ во вторник продолжит переговоры в Москве с ОАО «Газпром».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

По словам собеседника агентства, в составе делегации НАК «Нафтогаз Украины» также первый заместитель председателя правления Игорь ДИДЕНКО.

Ранее предполагалось, что О.ДУБИНА вернется в Киев в понедельник вечером.

Как сообщалось, в понедельник делегация НАК "Нафтогаз Украины" во главе с председателем правления О.ДУБИНОЙ отбыла в Москву для проведения очередного раунда переговоров с ОАО "Газпром".

Стороны намерены обсудить расчеты за импортированный "Нафтогазом Украины" в сентябре-ноябре природный газ, условия поставок природного газа для Украины и транзита его по территории Украины в 2009 году и на долгосрочный период.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Газпром" договорились о погашении до 1 декабря 2008 года задолженности за газ, поставленный в Украину в сентябре, и части долга за октябрь.

По оценке российской стороны, задолженность "Нафтогаза" за газ, поставленный в сентябре, октябре и ноябре 2008 года, с учетом пени и штрафов, составляет 2,4 млрд. долл.

2 декабря "Нафтогаз Украины" попросил "Газпром" об отсрочке по расчетам с газовым долгом за сентябрь и частично за октябрь. По словам официального представителя российского холдинга Сергея КУПРИЯНОВА, долг за поставки газа в сентябре украинская сторона не оплатила.