Нефть Brent торгуется выше $56 за баррель

Мировые цены на нефть слегка растут в пятницу, инвесторы продолжают отыгрывать заявления министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи "черного золота", сообщает Прайм.

"По состоянию на 07:21 стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% - до 56,06 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13% - до 53,08 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Новак в четверг заявил, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Он также добавил, что в первые 10 дней января сокращение шло с опережением планов нефтяных компаний. По мнению министра, большинство стран, взявших на себя обязательства по сокращению добычи, выполняют их.

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ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия - на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Сделанные в среду комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха также поддержали цену "черного золота". Фалих заявил, что страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день - 22-месячного минимума. Он добавил, что в феврале королевство может урезать добычу еще сильнее.

"Саудовская Аравия сделает все возможное, чтобы обеспечить сохранение мировых цен на хорошем уровне", - приводит газета The Wall Street Journal мнение неназванного нефтетрейдера из Сингапура.